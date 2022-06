Frente fria derruba as temperaturas em São Paulo neste fim de semana

Prepare as cobertas. O fim de semana na cidade de São Paulo será gelado com a chegada de uma frente fria ao centro-sul do País já nesta sexta-feira (17).

Segundo previsão meteorológica do Climatempo, a máxima neste sábado (18) não deve passar dos 18ºC. A mínima alcança a casa dos 13ºC.

O dia será chuvoso. À noite pode chuviscar, e o céu ainda fica nublado. Há 90% de chances de precipitações de 12mm.

A umidade do ar varia entre 28% e 83%.

Já no domingo (19), os termômetros caem ainda mais, com máxima de 17ºC e mínima ainda por volta das 13ºC.

Ainda de acordo com a previsão do Climatempo, o céu ficará nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Há 40% de chances de chuva de 2mm.

A umidade do ar vai de 74% a 84%.

Baixas temperaturas no Sul e Sudeste

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, alerta para a alta probabilidade de chuvas que podem ser fortes não só no sudoeste de São Paulo, mas em todos os Estados da Região Sul e Mato Grosso Sul.

No sábado, haverá queda de temperatura em todos os Estados do Sul e também em Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Há previsão de geada para o Rio Grande do Sul.

No domingo, haverá geada moderada nas serras do sudeste e nordeste do Rio Grande do Sul e no planalto sul de Santa Catarina.

Por fim, geada fraca a moderada deve ser observada no sul, centro e oeste do Rio Grande do Sul e no oeste e meio-oeste de Santa Catarina, revelou o Inmet.

