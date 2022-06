Familiares e amigos lamentam morte de modelo arrastado por onda no RJ: ‘Só tristeza’

Modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, foi encontrado morto após ser arrastado por uma 'onda gigante' no RJ (Reprodução/Instagram)

Familiares e amigos lamentaram a morte do modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, que foi arrastado por uma “onda gigante” no mar em Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em uma rede social, o pai dele, Vilmar Pedroso, escreveu: “Sem palavras, só tristeza”.

Amigo do modelo, Gilnei Schmüller falou em entrevista ao G1 sobre a personalidade do rapaz: “Ele amava andar de moto, amava musculação e gostava de tocar sua sanfona também. Ele era uma pessoa do bem, sempre sorrindo, um cara determinado, muito trabalhador, sonhador e cheio de planos”, descreveu.

“Ele vai deixar muitas saudades. Tínhamos muitos gostos iguais, personalidades iguais, uma amizade que levarei eternamente”, disse o amigo.

Tunay e a namorada, a modelo Joci Selinke, de 39 anos, pescavam na região do Mirante do Roncador, na terça-feira (14), quando uma forte onda os atingiu. O rapaz desapareceu no mar, mas a namorada conseguiu escapar e sobreviveu.

Desde então, os bombeiros faziam buscas por Tunay e, na manhã de quinta-feira (16), o corpo dele foi encontrado perto da Prainha, bem perto de onde o casal pescava.

Na ocasião, Joci contou como tudo aconteceu: “Estávamos pescando, o mar estava bravo, mas estávamos longe, mas veio uma onda enorme e derrubou ele. Estávamos pescando na praia, e ele pediu para ir para a pedra. Eu só queria ele de volta”, relatou a modelo.

Tunay Pedroso e a namorada, Joci Selinke, pescavam em praia quando foram atingidos por 'onda gigante'

Despedida

Tunay nasceu na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, mas morava no Rio de Janeiro há um ano. Além de trabalhos como modelo, ele era formado em radiologia médica e concluiu uma graduação em educação física no final do ano passado.

Fã de esportes, costumava postar nas suas redes sociais praticando mergulho, corrida e motociclismo.

Segundo informações de Joci, o enterro de Tunay será realizado na cidade de Tubarão nesta sexta-feira (17).

