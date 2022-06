Ameaçado de extinção, pesca do pintado será proibida no Brasil a partir de setembro

A partir do próximo dia 5 de setembro, está proibida em todo o país a pesca do surubim, também conhecido como pintado. A espécie foi listada pelo Ministério do Meio Ambiente como ameaçada de extinção, segundo informação do G1.

A medida publicada no início do mês proíbe inclusive a pesca esportiva da espécie em pesqueiros particulares.

O pintado é uma espécie típica das bacias do São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, sendo encontrado em mais alguns países da América do Sul. É uma espécie de grande interesse entre os pescadores principalmente no Pantanal.

Agora, a espécie Pseudoplatystoma corruscans foi colocada na categoria Vulnerável da Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.

De acordo com do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a introdução do pintado na lista de animais ameaçados é resultado de uma análise técnica que analisam a distribuição geográfica e as reduções de populações.

No país, foi detectada a redução das populações do peixe principalmente nas bacias do São Francisco e Paraná. Como o peixe é uma espécie migratória, as barragens feitas nessas bacias impedem as rotas de migração, contribuindo para o declínio da espécie em vários trechos dessas bacias.

DIFERENÇAS

O surubim que foi listado como espécie em risco e que a maioria das pessoas conhece como pintado. O surubim cachara, apesar do nome, é uma espécie distinta. Os surubins do Doce, que são um tipo de bagre, também não estão na lista de proibição de pesca.

