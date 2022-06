Modelo morre após ser arrastado por ‘onda gigante’ no mar em Grumari, no Rio de Janeiro

Modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, foi encontrado morto após ser arrastado por uma 'onda gigante' no RJ (Reprodução/Instagram)

O modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, foi encontrado morto após ser arrastado por uma “onda gigante” no mar em Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A namorada dele, a também modelo Joci Selinke, de 39 anos, também foi atingida pela força da água, mas sobreviveu. “Eu só queria ele de volta”.

O casal estava pescando na praia na terça-feira (14), quando uma forte onda os atingiu. Em entrevista ao G1, Joci contou que o namorado caiu e desapareceu em seguida.

“Estávamos pescando, o mar estava bravo, mas estávamos longe, mas veio uma onda enorme e derrubou ele. Estávamos pescando na praia, e ele pediu para ir para a pedra. Eu só queria ele de volta”, relatou a modelo.

Desde então, os bombeiros faziam buscas pelo rapaz e, na manhã desta quinta-feira (16), o corpo dele foi encontrado perto da Prainha, na mesma região do Mirante do Roncador onde o casal pescava. Ao todo, 25 socorristas participaram da operação de resgate.

Tunay nasceu na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, mas morava no Rio de Janeiro há um ano. Além de trabalhos como modelo, ele era formado em radiologia médica e concluiu uma graduação em educação física no final do ano passado. Fã de esportes, costumava postar nas suas redes sociais praticando mergulho, corrida e motociclismo.

“A gente está morando no Rio há um ano, já tínhamos ido lá outras vezes, sabemos que tem placa falando que é perigoso, mas sempre tem muita gente no lugar e a gente sempre pescava lá”, lamentou a namorada.

Parentes fizeram o reconhecimento do corpo nesta manhã. Ainda não há informações sobre o sepultamento do rapaz.

