Modelo de 23 anos desaparece em SC e deixa bilhete para mãe; polícia investiga

O modelo e ex-mister teen Eduardo dos Santos Silva, de 23 anos, está desaparecido desde o último domingo (12). A Polícia Civil e a família, que mora em Joinville, em Santa Catarina, estão em busca de informações que levem ao paradeiro do rapaz. As informações são do UOL.

Eduardo saiu de casa à noite e foi visto pela última vez na ponte do rio Piraí, na região rural de Joinville, por um motorista de aplicativo.

O jovem vestia uma calça preta e um moletom vermelho e pediu para encerrar a corrida na ponte. O motorista afirma não ter visto outra pessoa ou veículo nas redondezas, segundo a família.

As autoridades buscam pelo modelo inclusive dentro do rio. A mãe, a diarista Cândida da Silva, disse que o filho “sabe nadar o suficiente” para não morrer afogado.

A Polícia Civil informou ao UOL, em nota, que equipes estão nas ruas “percorrendo possíveis trajetos, arrecadando imagens de câmeras de segurança e realizando buscas, além de analisar todo o contexto que envolve o desaparecimento”.

Desculpas em bilhete

Cândida afirmou que o filho deixou um bilhete antes de sumir, dizendo que a amava e pedindo desculpas por não demonstrar carinho a ela. A mãe do modelo, porém, não acredita que a mensagem esteja relacionada a “algo ruim”.

“O bilhete não me assusta. Ele disse no papel que pedia desculpas por não dizer muito que me amava. Talvez na cabeça dele acredite que não retribui o que faço pela gente. Estou com fé de que nada aconteceu. Penso que deve ter ido para algum lugar e que agora não volta por vergonha porque está todo mundo comentando”, disse a mulher à reportagem do UOL.

