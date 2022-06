Imprensa internacional repercute morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips

A confirmação da morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips virou assunto em todos os grandes jornais do mundo.

O New York Times classificou os assassinatos como “um capítulo escuro na recente história sangrenta da Amazônia”.

“Phillips dedicou grande parte de sua carreira a contar as histórias do conflito que devastou a floresta tropical, enquanto Pereira passou anos tentando proteger as tribos indígenas e o meio ambiente em meio a esse conflito. Agora parece que o trabalho se tornou mortal para eles, mostrando até que ponto as pessoas estão dispostas a explorar ilegalmente a floresta tropical”, escreveu o jornal.

O britânico The Guardian destacou a notícia dos corpos encontrados e da confissão dos matadores, abrindo espaço ainda para uma pequena biografia das vítimas, intitulada “O escritor e o ativista”, onde fala que está “era para ser uma das últimas viagens de Dom Phillips à Amazônia, o pontapé inicial de um livro que revelaria toda a exuberante complexidade da maior floresta tropical do mundo.”

“Eles se uniram por um amor compartilhado pela Amazônia, aquela extensão épica de verde que domina grande parte do oeste e norte do Brasil”, disse o jornal.

O jornal destacou ainda a entrevista da esposa de Dom, Alessandra Sampaio, que disse que seu marido “tinha um amor profundo, um respeito, um fascínio e uma necessidade de entender a complexidade [da Amazônia].”

O jornal britânico Financial Times destacou que agressões por parte de grupos que operam ilegalmente na região sempre existiram, mas que a situação se degradou dramaticamente desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, “cuja retórica em apoio a garimpeiros e madeireiros ilegais foi tomada como sinal verde para arrasar a floresta tropical”, disse o jornal.

O espanhol El País destacou em sua manchete a confissão do pescador Amarildo da Costa e destacou o aumento das tensões com o governo Bolsonaro. “As mortes violentas de lideranças e ativistas indígenas não são novas, embora não atinjam de forma alguma os números da vizinha Colômbia. É um gotejamento, e muito raramente os culpados são punidos. A impunidade reina. E desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder, as tensões e a violência aumentaram.”