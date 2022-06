Com identidade brasileira, espião russo tenta se infiltrar no Tribunal de Haia

O serviço de inteligência da Holanda desmascarou em abril um homem russo de 36 anos que se passou por brasileiro para tentar obter uma vaga de estágio no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda.

Sergey Vladimirovich Cherkasov cultivou por mais de 10 anos uma identidade brasileira, na qual ele se apresentava como Viktor Muller Ferreira, de 33 anos, com passaporte do Brasil e documentos para comprovar sua falsa identidade segundo notícia divulgada pelo jornal britânico The Guardian.

Em abril, Cherkasov viajou para a Holanda achando que tinha conseguido o estágio para o qual havia se candidatado no Tribunal Internacional, mas as agências de inteligência dos países ocidentais já conheciam sua identidade e ele já estava sendo monitorado. Assim que chegou ao país foi detido por agentes da imigração e deportado para o Brasil.

Às autoridades holandesas, o espião disse que se candidatou ao trabalho porque queria investigar supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

De acordo com a matéria do The Guardian, Cherkasov é um agente russo da GRU, a agência de espionagem da Rússia. Ele faz parte de um antigo programa instalado durante a Guerra Fria, no qual agentes eram infiltrados em outros países e criavam uma identidade falsa, aprendendo a língua e os costumes para tornaram-se ‘falsos cidadãos’ à serviço do Kremlin. O programa havia sido extinto com o fim da KGB, mas acabou restaurado por ordem do presidente Vladimir Putin.

O serviço de inteligência da Holanda considerou a presença do espião no país uma ameaça à segurança nacional e fez um relatório alertado os serviços de imigração e naturalização da Holanda.

