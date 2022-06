“Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor”, diz esposa do jornalista morto

A esposa do jornalista Dom Phillips, cujos supostos restos mortais foram encontrados pela Polícia Federal após confissão do pescador Amarildo da Costa Ribeiro, publicou uma carta nesta quarta-feira, após a coletiva de imprensa da Polícia Federal.

Na carta, Alessandra Sampaio diz que embora o desfecho seja trágico, põe fim à angústia de não saber o paradeiro do marido. Ela ressaltou ainda que a morte do jornalista deve ser usada para que tragédias como essa não se repitam.

Leia a carta na íntegra:

“Declaração de Alessandra Sampaio, esposa de Dom Phillips.

Embora ainda estejamos aguardando as confirmações definitivas, este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor.

Hoje, se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas, com todos os desdobramentos pertinentes, o mais rapidamente possível.

Agradeço o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas, especialmente os indígenas e a Univaja. Agradeço também a todos aqueles que se mobilizaram mundo afora para cobrar respostas rápidas.

Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como esta não se repitam jamais. Presto minha absoluta solidariedade com a Beatriz e toda a família do Bruno.

Abraços, Alessandra Sampaio”.

EXAME DE DNA

Os “remanescentes humanos’ encontrados pela Polícia Federal, supostamente do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, serão levados para Brasília, onde serão feitos exames de DNA para confirmar as identidades. Só depois os restos mortais irão para as famílias realizarem os funerais.

Segundo a confissão de Amarildo, Bruno e Dom forma mortos a tiros, desmembrados, queimados e enterrados em meio à mata. O motivo do assassinato seria as denúncias de pesca ilegal.