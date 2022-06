Veja se ganhou os R$ 52 milhões da Mega-Sena milionária

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (15) o prêmio acumulado de R$ 52 milhões da Mega-Sena.

Confira os números sorteados e veja se ficou milionário:

22, 29, 38, 43, 48, 53

No sorteio de sábado passado, ninguém levou o prêmio principal, mas 65 apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 65.482,06.

Lotofácil sorteia R$ 4 milhões

O apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Lotofácil nesta quarta-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 4 milhões.

Confira os números sorteados para o concurso 2547 da Lotofácil:

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25

A loteria está acumulada desde o sorteio desta terça-feira, quando 233 apostadores acertaram 14 números e ganharam R$ 1.704,81 cada.

Quina está acumulada em R$ 1,4 milhão

O prêmio da Quina está acumulado em R$ 1,4 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina nesta quarta-feira:

46, 56, 65, 69, 76

No sorteio de terça-feira, 18 apostadores quase levaram o prêmio principal para. Eles acertaram a quadra e ganharam R$ 15.003,50.

Veja os números da Super Sete para hoje

O sorteio de hoje da Super Sete paga R$ 3,2 milhões. Confira os números:

1, 0, 6, 0, 0, 5, 5

Confira o resultado da Lotomania

Lotomania paga nestas quarta-feira R$ 4,5 milhões para quem acertar as 20 dezenas.

Confira:

08, 09, 10, 13, 15, 25, 29, 35, 51, 56, 59, 68, 69, 74, 80, 87, 89, 91, 96, 98

QUINA DE SÃO JOÃO

A Quina de São João será sorteada no próximo dia 25 de junho na tradicional festa de São João de Campina Grande, realizada anualmente no estado da Paraíba, e deve pagar o maior prêmio sorteado neste ano por todas as loterias. São R$ 200 milhões em jogo.

Excepcionalmente, se nenhum apostador acertar a Quina, o prêmio será dado aos apostadores que acertarem a quadra.

Para apostar na Quina de São João, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante. A aposta deve ser feita até o encerramento das apostas no dia 25 e a aposta simples custa também R$ 2.