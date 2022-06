Suspeitos confirmam morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips na Amazônia

Fontes da Polícia Federal disseram que os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, também conhecido como ‘Pelado’, e Oseney da Costa de Oliveira, o ‘Dos Santos’, confessaram a morte do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.

Os dois estão desaparecidos desde o último dia 5 de junho no Vale do Javari, na Amazônia, região conhecida pelos conflitos com garimpeiros, traficantes e também pela exploração ilegal de madeira.

Segundo informações divulgadas pelo G1, Pereira e Phillips foram mortos a tiros, foram desmembrados e tiveram seus corpos queimados e enterrados em meio às matas da região. Os motivos dos assassinatos seriam as denúncias de pesca ilegal, segundo confissão de ‘Pelado’. Ele disse ainda que sua participação se resumiu a enterrar os corpos já carbonizados e que uma segunda pessoa havia dados os tiros.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal levou pelado para a região onde ele afirma ter enterrado os corpos para fazer a localização e coletar os restos mortais para realização de exame de DNA para confirmar as identidades.

AMEAÇAS

Pereira e Phillips partiram da Comunidade São Rafael no dia 5 de junho rumo a Atalaia do Norte, em uma viagem que deveria durar no máximo duas horas, mas nunca chegaram ao local.

De acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Pereira era constantemente ameaçado por denunciar os madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais e era um profundo conhecedor da região, tendo sido coordenador da Funai em Atalaia do Norte.

Já Phillips morava em Salvador e escrevia sobre o Brasil há 15 anos para jornais como “Washington Post”, “The New York Times” e “Financial Times. Ultimamente, ele estava escrevendo um livro sobre meio ambiente