Corpus Christi: Veja como funcionarão os bancos, Poupatempo, ônibus e Metrô em SP

Como o feriado de Corpus Christi foi antecipado no ano passado por conta da pandemia de covid-19, na cidade de São Paulo o feriado será ponto facultativo, ou seja, a administração municipal vai funcionar, mas as empresas podem optar por dar ou não por trabalhar.

Mas diversos serviços estaduais não devem abrir nesta quinta-feira em São Paulo ou funcionarão parcialmente. A Febraban já adiantou que os bancos não funcionarão em todo território nacional, mesmo em cidades em que o feriado tenha sido antecipado no ano passado, como é o caso de São Paulo.

No Estado, os postos do Poupatempo não abrem nesta quinta-feira e retomam o serviço apenas na sexta para atendimento presencial, mediante agendamento prévio. Os canais online do Poupatempo funcionam normalmente amanhã.

Trens, ônibus e metrô

A CPTM funcionará em operação normal nesta quinta-feira, já o metrô funcionará com operação equivalente ao sábado e domingo, ou seja, com intervalos maiores entre os trens. Na sexta-feira, CPTM e Metrô operam normalmente.

As linhas municipais de ônibus funcionam com horário equivalente ao de sábado neste feriado de Corpus Christi, assim como os ônibus intermunicipais da EMTU, que terão operação com intervalo maior entre os carros durante toda a quinta-feira.

Correios

As agências do Correio permanecerão fechadas nesta quinta-feira por conta do feriado, mas reabrem normalmente na sexta-feira. O deslocamento das encomendas segue sem interrupções.

Bom Prato

Os restaurantes do Bom Prato, programa do governo do Estado que fornece refeições a R$ 1 para população necessitada, funcionarão apenas nas unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus durante o feriado. Na sexta-feira, todos os 63 restaurantes do programa funcionarão normalmente.

