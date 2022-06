Quina de São João vai sortear prêmio estimado em R$ 200 milhões

A 12ª Quina de São João vai sortear um prêmio estimado em R$ 200 milhões. De acordo com a Caixa, o concurso especial não acumula. O sorteio do concurso 5.881, marcado para o dia 25 próximo, será realizado na tradicional festa de São João de Campina Grande, na Paraíba.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.

Como jogar

Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos pela Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. As apostas nas lotéricas podem ser realizadas nos volantes do concurso especial. A aposta simples, com cinco dezenas marcadas, custa R$ 2.

MEGA-SENA

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio acumulado que está estimado em R$ 52 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio realizado no último sábado nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 65 apostas acertaram a quina e cada uma delas levou da loteria um prêmio de R$ 65.482,06.

Foram premiados ainda durante o sorteio de sábado passado os apostadores da Mega-Sena que acertaram apenas a quadra, com R$ 1.119,38 cada um.