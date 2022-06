Greve dos motoristas em SP: rodízio, faixas exclusivas e corredores de ônibus estão liberados

Em função da greve dos motoristas na cidade de São Paulo nesta terça-feira, a prefeitura determinou a suspensão do rodízio municipal de veículos e a liberação das faixas exclusivas e dos corredores de ônibus para uso de carros de passeio no período da manhã.

A greve foi aprovada nesta segunda-feira após a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo terminar sem acordo entre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores e as empresas de transporte coletivo.

A categoria pede reajuste de 12,47% e aumento do vale-refeição e na participação dos lucros no mesmo percentual, além do fim da hora de almoço não remunerada retroativo a maio. Os donos de frota propõem que o aumento seja dado somente após outubro.

Segundo a SPTrans, o Sindicato dos Motoristas não cumpriu a decisão da Justiça de manter 80% da frota funcionando em horário de pico e 60% nos demais horários e por isso cobrará a multa determinada pelo Tribunal de R$ 50 mil por dia.

A autarquia informa que fez ajustes para minimizar os impactos da greve, entendendo o atendimento das principais linhas em operação até terminais com integração com o metrô nas regiões mais afetadas da periferia.

Veja abaixo a relação de empresas que tinham operação parada nesta manhã:

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Express (Zona Leste);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Ambiental (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Viação Grajaú (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste);

Gato Preto (Zona Oeste).

Veja abaixo todas as reivindicações dos motoristas e cobradores: