PF diz que informação sobre ter encontrado corpos do jornalista e do indigenista “não procede”

A Polícia Federal e associação indígena responsável pela denúncia do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira disseram nesta segunda-feira que as informações de que os corpos dos dois teriam sido encontrados “não procedem”.

“O Comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal/AM, informa que, não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips”, diz a nota. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) também negou. “Não confirmamos a informação de terem encontrado corpos.”

Os dois homens desapareceram há mais de uma semana na região conhecida como Vale do Javari, no Amazonas.

A informação teria sido transmitida à família por um representante da embaixada brasileira no Reino Unido, segundo o cunhado do jornalista, Paul Sherwood. A informação que receberam é de que os corpos foram encontrados amarrados em uma árvore, em algum lugar da floresta, que não foi identificado.

De acordo com a mulher de Dom, Alessandra Sampaio, uma ligação da Polícia Federal também confirmou a localização de dois corpos, mas que ainda precisariam ser periciados para confirmar as identidades.

DESAPARECIMENTO

O jornalista e o indigenista partiram no dia 5 de junho da comunidade São Rafael com destino a Atalaia do Norte, viagem de cerca de duas horas, mas nunca chegaram ao seu destino.

No último domingo, uma equipe de busca encontrou pertences de Bruno Pereira e uma mochila com roupas do Dom. O material estava perto da casa Amarildo Costa de Oliveira, o Pelado, que foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

