Mãe de suspeito de matar namorada o entrega à polícia

Jovem é morta no Dia dos Namorados; companheiro foi preso Redes sociais (Reprodução)

Uma mulher de 25 anos foi morta na manhã do último domingo (12), Dia dos Namorados, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O suspeito é o namorado da vítima. A própria mãe do rapaz o entregou para a polícia.

Segundo a Polícia Civil, Laís Batista dos Santos teria sido baleada pelo companheiro, identificado como Magno Rocha. O crime aconteceu na casa de Magno, enquanto sua mãe estava no local. Ela, então, acionou a PM (Polícia Militar) e impediu que o filho saísse de casa e fugisse das autoridades.

O disparo teria sido efetuado após uma discussão entre o casal. A motivação seria ciúmes, de acordo com as informações preliminares.

Na noite de sábado (11), os dois foram em um bar e, depois, seguiram para a casa do rapaz, que mora com a mãe. Na manhã seguinte, um disparo de arma de fogo foi ouvido, e a vítima foi encontrada baleada.

Uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Investigação vai seguir

Magno foi preso em flagrante por agentes do 27º Batalhão da PM (Polícia Militar) e encaminhado para a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), onde foi autuado por homicídio, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte da jovem.

Laís deixa dois filhos - uma menina de 8 anos e um menino de apenas 5. O relacionamento amoroso entre Laís e Magno estava no início.

LEIA TAMBÉM: