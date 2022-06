Familiares dizem que corpos de jornalista e indigenista foram achados no Amazonas; PF nega

Familiares do jornalista Dom Phillips, correspondente do jornal britânico “The Guardian”, dizem que os corpos dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados no Amazonas. Os dois estão desaparecidos há mais de uma semana na região da Terra Indígena Vale do Javari. A Polícia Federal não confirma a informação.

A esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse na manhã desta segunda-feira (13) ao jornalista André Trigueiro, da TV Globo, que recebeu uma ligação da PF confirmando a localização de dois corpos, mas ressaltando que eles ainda serão periciados e identificados.

Já o “The Guardian” divulgou que a família do jornalista foi informada que os desaparecidos foram achados. “Ele [policial federal] não descreveu a localização e disse que foi na floresta e que estavam amarrados a um árvore e ainda não haviam sido identificados, disse Paul Sherwood, cunhado de Phillips, em entrevista ao jornal.

No entanto, em nota enviada ao G1, a PF negou a informação, assim como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que denunciou o desaparecimento dos dois, também não confirmou.

Desaparecimento

Bruno e Dom estão desaparecidos desde 5 de junho, quando foram vistos pela última vez no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, para onde se deslocariam em uma embarcação. O trajeto seria de aproximadamente duas horas, mas eles não chegaram ao destino.

No domingo (12), as equipes de busca encontraram um cartão de saúde e outros pertences de Bruno, além de uma mochila com roupas pessoais de Dom na área onde são feitas as buscas no interior do Amazonas.

Segundo as autoridades, o material estava próximo da casa de Amarildo Costa de Oliveira, o único preso suspeito no caso até agora.

Quem são os desaparecidos?

Dom Phillips morava em Salvador, na Bahia, e fazia reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para o “The Guardian” e outros veículos, como “Washington Post”, “New York Times” e “Financial Times”.

Já Bruno Pereira, além de indigenista, é servidor federal licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai) e também dava suporte a Univaja.

Dom e Bruno faziam expedições juntos na região desde 2018, segundo informou o “The Guardian”.

