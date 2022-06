Saiba quais são os itens e a cidade dos passageiros de carros de aplicativo ‘mais esquecidos’

Um levantamento divulgado pela Uber mostra os itens que são mais esquecidos pelos passageiros dos carros de aplicativo ao longo de 2021. Celulares e câmeras fotográficas estão no topo da lista, que também aponta que são os usuários de Brasília aqueles que mais deixaram seus pertences nos veículos.

Segundo a Uber, além de Brasília, aparecem no ranking dos “esquecidos” cidades como Florianópolis (SC) e São Luís (MA). São Paulo também está na lista, mas em décimo lugar. A empresa ressalta que o levantamento é feito levando em consideração dados proporcionais das cidades.

Veja abaixo o ranking das cidades dos ‘esquecidos’:

Brasília (DF)

Florianópolis (SC)

São Luís (MA)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

Belo Horizonte (MG)

Santos (SP)

Curitiba (PR)

Recife (PE)

São Paulo (SP)

Agora veja a lista dos itens mais deixados pelos passageiros nos veículos:

Celulares e/ou câmeras fotográficas

Carteira ou bolsas

Mochilas

Chaves

Óculos

Roupas

Fones de ouvido e/ou caixinhas de som

Garrafas de água

Livros

Comidas e/ou itens de mercado

Ainda segundo a Uber, outro dado curioso do levantamento é que os dias mais comuns para que os passageiros deixem seus itens nos carros foram os domingos, sábados e segundas-feiras, isso no período entre 21h e 23h.

“Embora recomendemos que os usuários fiquem atentos aos seus pertences e, antes de sair do carro, verifiquem para ter certeza de que não se esqueceram nada, sabemos que estamos sujeitos a um momento de distração em que podemos deixar algo importante para trás. Para esses casos, é fundamental ressaltar que a Uber está implementando todas as medidas possíveis para ajudar a recuperar objetos esquecidos e inovando constantemente para proporcionar uma melhor experiência e para que qualquer objeto reportado como esquecido volte para casa”, concluiu Silvia Penna, Diretora Geral da Uber no Brasil.

Como recuperar um item esquecido?

Segundo a empresa, a melhor forma de recuperar o objeto esquecido é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio app. Caso o item perdido seja o celular, o usuário pode acessar sua conta por meio de um computador.

Vale lembrar que, caso o motorista faça uma viagem para devolver o item, é cobrada uma taxa de devolução, como forma de ressarcimento pelo deslocamento. A Uber diz que esse valor é integralmente repassado aos condutores.