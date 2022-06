Programa que capacita pessoas para a área de tecnologia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Gama Experience, programa de treinamento e aceleração de carreira para o mercado digital e de tecnologia. Organizada pela Gama Academy, edtech da Ânima Educação, a iniciativa tem início no dia 25 de junho, com cursos de desenvolvimento web e product design.

Construído a partir de uma metodologia premiada pela Singularity University, o Gama Experience tem duração de seis meses e conta com mais de 810 horas de conteúdo. As disciplinas permitem que os alunos tenham contato com um conteúdo multidisciplinar e prático, levando em consideração a formação de competências técnicas e comportamentais.

O programa ainda oferece espaço para criação de portfólio, mentoria ao vivo, além da abordagem sobre o mercado e as soft skills exigidas pelas empresas.

Segundo Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, o principal diferencial do Gama Experience é que o aluno tem a possibilidade de sair com um contrato assinado antes mesmo do fim do programa.

“O Gama Experience foi desenhado para o aluno alcançar o seu potencial máximo, descobrir do que é capaz e ainda ter a chance de trabalhar nas melhores empresas digitais do Brasil. Queremos auxiliar, cada vez mais, alunos que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou aqueles que estão em transição de carreira. Além disso, o programa também foca em desafios reais e mais atuais do mercado”, afirma Junqueira.

Para se inscrever no programa voltado para o mercado de tecnologia, o interessado deve entrar no site da escola e escolher qual dos cursos quer participar: Product Design ou Desenvolvimento Web. Em seguida, ele passará por um processo seletivo, que envolve três passos: o preenchimento do perfil, a realização de um teste de fit cultural e uma prova técnica. Ao atingir a nota de corte da prova técnica, o candidato receberá um e-mail com os próximos passos e formalização da matrícula.

O processo dura aproximadamente 45 minutos. Dúvidas poderão ser tiradas através das redes sociais da Gama Academy.