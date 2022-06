Criança morre no litoral de São Paulo após cair do 11º andar de prédio

Uma menina de seis anos de idade morreu na madrugada deste sábado (11), após cair do 11º andar de um edifício residencial em Praia Grande, cidade do litoral paulista.

O pai da criança chegou a ser preso em flagrante, pela Polícia Militar, por abandono de menor incapaz com resultado de morte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela teria sido deixada sozinha em casa quando aconteceu a queda.

Segundo a Polícia Civil, o pai é um comerciante de 39 anos de idade e deixou a filha sozinha para levar a namorada, de carro, até a casa dela.

A garota acordou e se desesperou ao perceber que estava sozinha. Gritou pedindo socorro na sacada do apartamento - e foi quando caiu, no estacionamento do prédio. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A morte da menina foi constatada por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O prédio fica localizado na Avenida Castelo Branco, no bairro de Canto Forte, já próximo à cidade de São Vicente.

O pai foi encaminhado à uma audiência de custódia com um juiz e já foi liberado ao longo do dia.

Deixar crianças e adolescentes de até 16 anos é considerado abandono de menor por lei e pode gerar detenção de 6 meses a 3 anos. Em casos de lesões corporais e morte esse tempo pode aumentar.

