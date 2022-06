Aplicativo gratuito ajuda a localizar pets perdidos por meio de reconhecimento facial

Quem tem um animal de estimação nem imagina como seria a vida sem o bichinho, certo? Mas alguns deles acabam escapando e a família vive o drama de tentar localizar o pet, que pode estar a quilômetros de distância. Para ajudar os tutores nesse momento de transtorno, a empresa PUPZ criou um aplicativo gratuito de reconhecimento facial que promete ajudar na localização dos bichos.

O app chamado “PUPZ Brasil” está disponível para Android e iOS. Ele tem uma tecnologia que identifica o focinho dos cães e gatos que, assim como as impressões digitais dos seres humanos, nunca são iguais.

“Nós levamos anos para desenvolver esse aplicativo, que por meio da inteligência artificial consegue ligar os pontos da face do animal para identificá-lo. Para isso, nós utilizamos três redes neurais convolucionais, uma classe aplicada com sucesso no processamento e análise de imagens digitais, e que é a base para o reconhecimento facial dos pets em nosso sistema”, explica o especialista em tecnologia e idealizador da PUPZ, Carlos Fabbro.

App PUPZ faz reconhecimento facial de petz e ajuda a localizar animais perdidos (Reprodução/PUPZ Brasil)

Dono da golden retriever Channel, o especialista diz que ela foi uma inspiração para criar a ferramenta e aumentar a segurança dos pets. A alternativa é uma a mais, além das coleiras, peitorais e tags para identificação que são oferecidas pela empresa.

Para usar o “PUPZ Brasil”, o dono deve baixar o aplicativo gratuitamente e fazer um cadastro colocando suas informações de contato e os dados do pet. Além disso, usando a câmera do celular, é preciso tirar uma foto do focinho do animal, que ficará arquivado na plataforma.

