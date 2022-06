Padre celebrou casamento de homem com quem teve mais de 20 relações sexuais

O padre Júlio César Souza Cavalcante que foi afastado da Arquidiocese de Natal após um vazamento de áudio nas redes sociais onde ele confessou ter mantido um relacionamento sexual com um dos fieis. O pároco atuava na Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária.

O rapaz, identificado como Breno, revelou que teve sexo com o padre mais de 20 vezes e que ele teria, inclusive, celebrado seu casamento na época.

No vídeo vazado nas redes, a mulher de Breno confronta o padre sobre a traição do marido com ele. O marido participa da gravação.

“Você, como um sacerdote, mantém relação sexual com um teoricamente fiel, sabendo que ele está noivo, prestes a casar, você quer que eu ache uma palavra mais amena que orgia?”, perguntou ela.

Na conversa, ela acusa o padre de ter mantido um relacionamento com o marido dela inclusive durante o tempo que ela era noiva dele. O padre confessou que tinham mantido relação duas ou três vezes, mas Breno diz que foram mais de 20. No áudio, eles apontam que Breno dormiu diversas vezes na paróquia a convite do padre. “Não era todas vezes que ele ia dormir lá que acontecia”, disse o sacerdote.

“Foi uma grande fraqueza. E depois a gente foi confessar e nos tornamos amigos. Nós confessamos e prometemos que não teria mais”, disse.

O vídeo vazado repercutiu nas redes sociais e o nome do padre chegou a ficar nos trends topics do Twitter durante a semana passada. Em nota oficial, o arcebispo de Natal determinou o afastamento do padre de todas as suas funções e a apuração dos fatos para determinar as possíveis responsabilidades.

VEJA ÍNTEGRA DA NOTA

Tendo tomado conhecimento dos fatos que vieram à tona envolvendo o Pe. Júlio Cezar Souza Cavalcante, o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, determinou o afastamento do referido sacerdote de todas as suas funções ministeriais exercidas na Arquidiocese de Natal, a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências. Também determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades.

Rogamos ao Bom Deus que tudo seja esclarecido e, para o bem do povo de Deus, possa reinar a paz nos corações.