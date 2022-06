Ossada do menino Leandro Bossi, desaparecido há 30 anos no Paraná, foi encontrada

Cartaz da Polícia na época do desparecimento de Leandro (Divulgação/ Polícia Civil do Paraná)

O mistério do desaparecimento do menino Leandro Bossi, na época com 7 anos, foi solucionado após trinta anos. Nesta sexta-feira, o governo do Estado do Paraná confirmou que uma ossada encontrada e analisada corresponde ao material genético do menino desaparecido em 1992, no litoral paranaense.

De acordo com o perito, a amostra tem 99,99% de compatibilidade com o material genético coletado com a mãe do garoto.

O caso do desaparecimento de Leandro ocorreu dois meses antes do desaparecimento de outra criança, Evandro Ramos Caetano, com 6 anos, que tinha as mesmas características físicas de Leandro.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná não confirmou onde a ossada foi encontrada e quando houve a confirmação do material genético, a causa da morte ou possíveis responsáveis. O inquérito que investigava o sumiço da criança havia sido arquivado sem conclusão por prescrição há anos.

Mas, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, o resultado de hoje vai obrigar a polícia avaliar novamente o inquérito.

Caso Evandro

Dois meses após o desaparecimento de Leandro, outro menino com as mesmas características físicas sumiu da mesma cidade, em Guaratuba, litoral do Paraná, no caminho entre sua casa e a escola.

Um corpo foi encontrado dias depois sem o couro cabeludo, olhos, pele do rosto, parte dos dedos das mãos e dos pés e com a barriga aberta, sem órgãos internos.

Na época, sete pessoas foram acusadas de matar o garoto para fazer magia negra, entre eles a primeira dama da cidade, Celina Abagge, e sua filha, Beatriz.

Na época, os envolvidos confessaram o crime, mas depois alegaram que foram torturados para obter uma confissão.

