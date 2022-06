Mulher que quebrou clínica acusou dentista de ter implantado chip em sua boca

Na quarta-feira, uma confusão causada por um casal que invadiu uma clínica odontológica em Belo Horizonte chamou a atenção dos usuários nas redes. Acompanhados de duas crianças e uma no colo, o casal invadiu o local e quebrou monitores, televisores e aparelhos de telefone, em um prejuízo de R$ 7 mil, segundo matéria do Uol.

Em entrevista ao jornal local, a mulher disse que a clínica implantou um chip em seu dente e com isso seus vizinhos passaram a escutar tudo o que fala em casa.

“Algo escuta dentro do meu lar, dentro do meu banheiro... Estou com meu 4G desligado, o meu celular no modo avião, meu aparelho de TV desligado. Se está tudo desligado, de onde está saindo gravação? Como que o meu vizinho está me ouvindo? Como que estão reproduzindo áudio? É porque está dentro de mim”, disse ao jornal MG Record.

Segundo ela, o implante do chip teria sido feito em 2019, quando ela foi fazer a extração de um siso e tratamento do canal. A hipótese do implante, segundo a mulher, foi feito por um funcionário de uma empresa onde ela trabalhava.

Gente teve atualização no caso do chip pic.twitter.com/ABzAfFtzwI — Diego Guedes (@doguedes) June 9, 2022

O casal chegou a registrar um boletim de ocorrência em janeiro na qual ela afirma que a clínica teria implantando um mecanismo em seu dente, uma escutou ou rastreador, que está sendo perseguida e que todos os áudios do seu Whatsapp estão sendo vazados.

A mulher chegou a ligar para a clínica fazendo ameaças e nesta quarta-feira invadiu o local, quebrou aparelhos e agrediu funcionários no local.

Diante da insistência do casal, a clínica concordou em fazer a extração do dente da mulher na presença do marido, que filmou todo o processo.