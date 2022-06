Jovem acorda de ressaca e descobre que comprou um cavalo em MS

O estudante de radiologia Diogo Machado, de 24 anos, ficou apavorado ao acordar certa manhã e descobrir que tinha comprado um cavalo na noite anterior em um leilão virtual, de acordo com notícia do UOL.

Segundo ele, tudo começou quando seus amigos o convidaram para participar de um leilão beneficente realizado em um grupo do Whatsapp na noite em que saiu para beber com os amigos, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, no último sábado.

Diogo disse que os lances começaram em R$ 100 e ele achou que poderia ajudar e passou a dar lances, até que o leilão chegou em R$ 520 e ele saiu do aplicativo e foi beber com os amigos. Seu interesse não era comprar o cavalo, mas empurrar o preço do leilão, cujo dinheiro seria remetido para o hospital da cidade de Novo Horizonte do Sul.

Após uma noite de bebedeira com os amigos e acordar com uma tremenda ressaca em sua casa, Diogo foi checar o seu celular e descobriu que era o mais novo dono de um cavalo chamado Alazão. Seu último lance não foi coberto e ele acabou arrematando o animal sem saber.

O estudante disse que foi nesse momento que bateu o desespero. Onde ele iria colocar um cavalo em sua casa, se sua mãe não deixava nem ele ter um cachorro?

Ao entrar em contato com o leilão, ele descobriu que se fosse vender o cavalo, pegaria uns R$ 200, mais ou menos, sendo que havia pago R$ 520.

Diogo resolveu então colocar o animal à venda em suas redes sociais e sua história acabou se espalhando pela região, ajudando-o a vender o animal. Não pegou os R$ 520, mas pelo menos chegou em R$ 320, diminuindo o prejuízo da noitada de bebedeira.