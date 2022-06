Duas mulheres morrem em incêndio em prédio de luxo no RJ; vítimas estavam degoladas

Duas mulheres morreram em um incêndio em um apartamento de luxo no Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram encontradas carbonizadas e também estavam degoladas.

Os corpos de Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos - a dona do apartamento -, e de Alice Fernandes da Silva, de 51, que trabalhava no local há 20 anos como diarista, foram retirados do 12º andar do Edifício Murca, na Avenida Ruy Barbosa, pelo Corpo de Bombeiros. A corporação disse que o primeiro chamado sobre o incêndio ocorreu por volta das 16h55.

O corpo de Marthafoi localizado pelos socorristas em um quarto. Já Alice estava na cozinha. O imóvel ficou completamente destruído pelas chamas.

Câmeras de segurança flagraram dois homens entrando no prédio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que ainda investiga o caso e não deu detalhes sobre possíveis suspeitos.

“A Alice era uma mulher muito forte, amável, querida, mãe e coluna da casa. Uma mulher de fibra, muito cuidadosa com todo mundo, amável e todo dia tinha uma palavra de amor e carinho. Triste saber que a violência do Rio fez uma vítima tão cruel. Isso não foi uma morte, foi uma crueldade sem tamanho com uma pessoa que não merecia um fim desses”, disse em entrevista ao jornal “Extra” Adriana da Silva Nunes, parente da diarista. Já Martha deixou duas filhas e três netos.

Ameaças

Filho de Alice, Diogo Fernandes afirmou em entrevista ao G1 que pintores que fizeram um serviço na residência tentaram extorquir da dona da casa dias antes do incêndio. “Teve ameaça dos pintores contra a Dona Martha”, afirmou.

Segundo Diogo, os pintores foram contratados e pagos para um serviço há três semanas. No entanto, voltaram ao local para um serviço em outro andar e “tentaram subornar Martha”.

" [Um deles] começou a falar que o pai estava passando mal e perguntou se [Martha] poderia ajudar com alguma quantia”, contou Diogo, que continuou: “Teve outro episódio em que a Dona Martha estava sozinha. Ele foi lá de novo, colocou o pé na porta e a ameaçou, querendo dinheiro. Mas ela não deu”, afirmou.

