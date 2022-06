Como morreu o soldado brasileiro que foi lutar na Ucrânia

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, André Luis Hack Bahi, 44 anos, foi confirmado como primeiro brasileiro que lutava na Ucrânia morto durante o conflito nestsa quarta-feira, pelo Itamaraty.

Segundo informações de familiares e de amigos que combatiam ao seu lado, André foi atingido por um tiro durante enfrentamento do exército russo na região de Severodonetsk, no leste da Ucrânia.

Ele estava na Ucrânia desde fevereiro, quando passou a integrar a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Antes de chegar a Kiev, ele passou por Portugal e pela França.

Segundo sua família, desde pequeno André gostava de brincar com soldados de brinquedo e de assistir a filmes de guerra. Ele já tinha participado de missões militares pela Legião Estrangeira Francesa, onde foi gravemente ferido durante uma missão na Costa do Marfim. Ele levou quatro tiros no peito, mas não morreu porque usava colete à prova de bala e foi socorrido com urgência pelos companheiros e levado a um hospital de campanha com traumatismo craniano e fraturas nas costelas.

André Luis Hack Bahi, 44 anos, em missão na Ucrânia (Reprodução / Facebook)

Antes de partir para a guerra da Ucrânia, ele conversou com a família e lembrou de uma redação que havia feito na escola, com 8 anos, cujo título era “Qual o seu sonho?” e ele respondeu que o sonho dele era “morrer na guerra”.

André pediu ainda que sua família que não ficasse brava com ele e que não pedisse para ele voltar, pois iria até o fim e se morresse em combate, morreria feliz.

Seu corpo será cremado e as cinzas devem ser levadas para a cidade de Quixadá, no Ceará, onde vivia sua ex-esposa e seus sete filhos.

