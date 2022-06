Brasileiro morto na Ucrânia disse que ‘se morresse em combate estaria feliz’

O Itamaraty confirmou nesta quinta-feira a morte do primeiro soldado brasileiro que lutava com os aliados das tropas da Ucrânia. André Hack Bahi, de 43 anos, foi baleado no domingo passado em confronto no leste do país.

A irmã do soldado brasileiro disse que recebeu um áudio do comandante da unidade confirmando que André havia morrido. Seu corpo, de acordo com as informações, foi retirado da zona de conflito por um colega e está em um necrotério local aguardando remoção.

A família do soldado brasileiro mora em Porto Alegre, mas seus restos mortais devem ser levados para o Ceará, onde mora a mulher dele e o filho, de 3 anos.

O Itamaraty soltou uma nota oficial sobre a morte do soldado brasileiro. “O Ministério das Relações Exteriores recebeu, por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, confirmação do falecimento de nacional brasileiro em território ucraniano em decorrência do conflito naquele país e mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.”

Quem era o brasileiro morto na Ucrânia

André Hack Bahi, de 43 anos, era casado e tinha seis filhos, mas estava separado da esposa. Antes de ingressar na Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, ele tinha participado de missões com a Legião Estrangeira Francesa. Em uma das missões, na Costa do Marfim, ele levou quatro tiros no peito, mas não morreu porque estava usando colete à prova de balas. Mesmo assim, precisou ficar dois meses hospitalizado para se recuperar de um traumatismo craniano e de fraturas na mandíbula e no tórax.

De acordo com a sua irmã, antes de partir ele disse que queria ajudar e que se o fim dele fosse morrer em combate, ele estaria feliz.