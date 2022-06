“Acabaram com minha vida”, diz mulher que teve vídeo íntimo vazado

Autor do vazamento seria vendedor de carros Rafael Portilho Xavier, de 40 anos (Reprodução)

Após ter um vídeo íntimo seu vazado nas redes em Planaltina, Goiás, a auxiliar administrativa Thalyssa Oliveira Araújo, de 26 anos, disse que não consegue mais trabalhar e que está sendo chamada de garota de programa nas ruas da cidade. “Acabaram com a minha vida”, disse.

O autor do vídeo e responsável pelo vazamento, segundo ela, seria o vendedor de carros Rafael Portilho Xavier, de 40 anos, que é sobrinho do ex-prefeito da cidade e também de um ex-vereador.

Thalyssa disse que conhecia Rafael apenas de vista até encontrá-lo em um bar da cidade com seus amigos. Beberam, foram para a casa de uma amiga e Thalyssa conta que extrapolou na bebida. No final da noite, decidiram ir para o hotel onde ele estava hospedado.

No hotel, mantiveram relação sexual, quando Rafael teria feito a gravação sem que ele soubesse. “Eu estava muito embriagada, e não consegui ver a gravação. Ele gravou e não fiquei sabendo”.

No outro dia, na casa de amigos, ele disse a ela que estava rolando um vídeo ‘deles’ na cidade, que tinha enviado um documento e acabou enviando um vídeo sem querer e a gravação viralizou.

LEIA TAMBÉM: Mulher que quebrou clínica acusou dentista de ter implantado chip em sua boca

A mulher disse que após a exposição do vídeo ficou tão abalada que tentou suicídio, tomando três caixas de remédio controlado para dormir, em uma sexta-feira. Acordou somente no domingo, já no hospital.

Após a denúncia, o autor do vídeo, Rafael, teria sumido da cidade e estaria morando na Bahia. A Polícia Civil de Goiás está investigando o vazamento criminoso do vídeo.

Pode interessar também: