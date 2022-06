Jornalista descobre que vítima de acidente que foi cobrir era seu próprio filho

Um jornalista de Araraquara, no interior de São Paulo, descobriu a morte do filho da pior maneira possível. Na última quarta-feira (8), ele foi cobrir um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna e constatou que a vítima da tragédia era o rapaz, de 32 anos.

Carlos Alberto Baldassari fazia uma live no Facebook para seu canal, “Balda News”. Ao se aproximar do local do acidente, viu que o carro envolvido na colisão era o de filho, Tiago Cequeto Baldassari.

A transmissão foi interrompida. Momentos depois, o jornalista deu início a uma nova live em que confirmou que o parentesco com a vítima fatal.

“Vida de repórter é isso. Muitas pessoas talvez não entendam o momento que estamos vivendo aqui na rodovia”, disse. “Se segurem, porque vou dizer quem é o condutor que perdeu a vida no acidente aqui. É meu filho, o Thiago.”

“Infelizmente, neste mundo que a gente vive, da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. Então, a gente perde o Thiago. E que Deus o receba de braços abertos. Um menino bom, de bom coração, que acabou se envolvendo nesse acidente”, afirmou o jornalista.

Thiago participava constantemente dos programas do pai. Ele deixou uma esposa grávida de três meses e uma filha de 8 anos.

O acidente

O caminhão bateu de frente contra o Gol conduzido por Thiago, próximo à entrada do Parque São Paulo. O motorista disse à Polícia Rodoviária que seguia pela faixa adicional quando o veículo teria invadido a pista em que estava. O caminhão acabou caindo no acostamento.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. O condutor do veículo, porém, morreu na hora.

Pressentimento

Em entrevista ao portar de notícias “G1″, o jornalista disse que teve um mau pressentimento quando se dirigia ao local do acidente.

“Ele [Tiago] usava muito esse trecho [da rodovia]. A hora que eu estava indo para o local, eu me senti muito mal, estava com uma intuição muito ruim dentro de mim. Eu conversei com o rapaz que estava junto comigo, que a gente ia fazer um programa de estúdio, e falei: ‘só espero que não seja o meu filho, pelo amor de Deus’. Do nada. Eu vou para tudo quanto é acidente, mas hoje eu tive esse sentimento. Coisa que nunca tive em lugar nenhum”, contou Carlos Alberto.

LEIA TAMBÉM: