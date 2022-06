Apresentador de TV é preso suspeito de estuprar e manter adolescente em cárcere, no Piauí

O jornalista e apresentador Alcide Filho, que comanda um programa sobre meio ambiente na TV Meio Norte, no Piauí, foi preso na manhã desta quarta-feira (8) suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado ainda por manter o adolescente vítima de abuso morando com ele à força e trabalhando sem receber salários.

Em entrevista ao G1, o delegado Mateus Zanatta, gerente de Delegacias Especializadas, explicou que o apresentador foi preso após uma denúncia feita pela mãe da vítima. Assim, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

“Foi aberto o inquérito policial, colhidos elementos de informação que subsidiaram o pedido de prisão, existindo fortes indícios que demonstram a veracidade dos fatos, inclusive com depoimento de familiares do acusado”, disse o delegado.

Conforme a polícia, o adolescente morava com o suspeito desde 2020, quando foi chamado para trabalhar com ele em uma produtora de vídeo montada dentro da casa. A partir daí, a vítima teria sido abusada sexualmente várias vezes até que conseguiu ir embora, no fim do ano passado.

Assim, o menor contou sobre a situação para os familiares que, até então, confiavam no apresentador. Porém, a mãe da vítima procurou o Conselho Tutelar e fez uma denúncia. Um mês depois, o caso passou a ser apurado pela Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Alcide Filho até esta publicação. Já a TV Meio Norte destacou, em nota enviada ao G1, que o programa “EKOA” será retirado da grade por tempo indeterminado, até que as denuncias sejam esclarecidas.

“Reiteramos nosso reconhecimento ao enorme talento e grande serviço prestados a Meio Norte pelo publicitário e apresentador Alcides Filho, que certamente terá oportunidade de expressar sua versão em relação ao fato noticiado. Sem mais para o momento, a emissora reitera seu repudio a toda e qualquer forma de assédio, desrespeito, violência ou preconceito”, disse o texto da emissora.

