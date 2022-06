Sniper ucraniano mata mercenário de Putin conhecido como “O Executor”

Um perigoso mercenário russo conhecido como “O Executor”, Vladimir Andonov, 44 anos, suposto membro do temido Grupo Wagner, um exército paramilitar que mantém laços estreitos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi morto em Kharkiv, na Ucrânia, segundo canais da imprensa russa.

“Ele foi morto ao amanhecer durante um trabalho de reconhecimento na área [de Kharkiv], junto com um camarada, presumivelmente nas mãos de um franco-atirador”, informou o canal Peleng 03 Telegram.

Andonov, segundo o jornal russo Moskovskii Molsomolets, atuava como voluntário sob po codinome de ‘Vaha’. Em 2014 ele se mudou para a Ucrânia, após a Rússia ter anexado a Crimeia.

Ele ficou conhecido também como “O Carrasco” pelos assassinatos contra prisioneiros de guerra na região de Donbas, no leste da Ucrânia.

Segundo o The New York Post, ele trabalhou como franco-atirador na Líbia e na Síria e foi premiado com duas medalhas por suas ações junto ao Grupo Wagner. Esse exército privado é ligado a assassinatos e atrocidades em diversas partes do mundo.

No banco de dados conhecido como Peacemaker, que lista crimes de guerra cometidos pelo exército russo, Vladimir Andonov é descrito como “mercenário russo” e “executor”.

A notícia da morte do “Carrasco” é mais um golpe na moral do exército russo, que dias atrás perdeu dos militares de alta patente nos ataques a Donbas, o general Roman Kutuzov e o tenente-general Toman Brednikov.

Ucrânia acusa Rússia de sequestrar civis

A representante permanente da presidência ucraniana na Crimeia, Tamila Tacheva, acusou nesta terça-feira o exército russo de sequestrar 600 moradores da região de Kherson e que essas pessoas são vítimas de tortura.

Segundo a agência de notícia estatal da Ucrânia, cerca de 300 pessoas estão em um porão na cidade de Khersion e o restante em outros assentamentos da região.