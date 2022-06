Ronaldo Fenômeno compartilha 3º dia de peregrinação no Caminho de Santiago: “dolorido”

Ronaldo Fenômeno e sua mulher Celina Locks no Caminho de Santiago da Compostela (Reprodução / Instagram)

O ex-atacante Ronaldo Nazário, o Fenômeno, postou nesta terça-feira no Instagram um vídeo falando sobre seu terceiro dia de peregrinação no Caminho de Santiago da Compostela.

“Bom dia, hoje estamos em Quiroga, na Galícia, e vamos começar nosso terceiro dia da travessia rumo a Santiago de Compostela”, disse.

O ex-atacante havia prometido que se o Valladolid subisse para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, ele faria a peregrinação. Como o clube terminou o campeonato em segundo lugar e retornou à La Liga, o ex-jogador, que é dono de 51% do clube, resolveu cumprir a promessa e partiu no domingo, de bicicleta, para Santiago, em uma rota de 450 km. Ele faz a viagem acompanhado da esposa, Celina Locks.

Fora dos campos e dos treinamentos há alguns anos, Ronaldo confessou que a viagem não está sendo das mais fáceis. “Vamos que vamos, doloridos, animados e anestesiados”, disse.

Ronaldo Fenômeno começou sua ‘peregrinação’ no domingo, partindo do estádio José Zorilla de Valladolid em sua bicicleta elétrica.

Antes da partida, ele falou com os repórteres e disse que essa viagem seria uma experiência inesquecível. Vai ser muito bonito. Sei que vou sofrer fisicamente, mas será uma experiência inesquecível”, disse.

QUANTOS KMS TEM O CAMINHO DE SANTIAGO?

Os Caminhos de Santiago são rotas percorridas por peregrinos desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujos restos estão enterrados na catedral de Santiago de Compostela, no norte da Espanha.

A rota mais popular é o Caminho francês, que parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e percorre 800 km até a cidade de Compostela.

A peregrinação geralmente é feita a pé, mas pode ser feita também de bicicleta, a cavalo ou mesmo em lombo de burro.