Homem leva tiro na testa e vai para casa dormir

Um homem de 25 anos sobreviveu ao levar um tiro na testa enquanto andava de moto em Araguaína, no Tocantins, no último sábado (4). Após ser alvejado, ele foi para casa dormir.

A PM (Polícia Militar) foi acionada pela mãe da vítima, que viu manchas de sangue nas roupas do filho quando acordou.

Assim que a corporação chegou à casa do rapaz, o encontrou lúcido, sentado em uma cadeira. Ele conseguiu, inclusive, contar aos agentes quem foi o autor do disparo que o atingiu.

O rapaz abandonou o veículo, que foi localizado com vestígios de sangue. A bala - amassada - também foi achada no meio da rua pelas autoridades.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima para o Hospital Regional de Araguaína.

A PM realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito de ter efetuado o tiro. A Polícia Civil abriu investigação.

A vítima tem passagem pela polícia por envolvimento com drogas.

E por falar em polícia...

Um homem acusado de matar uma adolescente de 16 anos é procurado pela polícia do Distrito Federal.

De acordo com a jornalista Mariana Haun, do Jornal de Brasília, as autoridades estão divulgando amplamente a imagem do criminoso a fim de efetuar sua prisão o quanto antes.

O crime aconteceu após a vítima e outras pessoas reunidas decidirem voltar para suas casas. O carro do acusado estava em pane e ele pediu para a jovem e seu amigo ajudarem a empurrá-lo.

Após um comentário sobre o veículo, a adolescente recebeu um golpe de faca na região do estômago e faleceu no local.

Segundo Mozilli da Silva, delegado responsável pela condução das investigações, antes de fugir, o criminoso ameaçou as testemunhas com a arma utilizada no crime.

