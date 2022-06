Homem adota filho de ex que morreu e emociona web: ‘Nasceu pra mim’

Tornou-se oficial o que o coração sempre soube: após mais de nove anos, o corretor e executivo hoteleiro Rodrigo Medina Lopes, de 45 anos, se tornou legalmente pai de Bruno Carneiro, de 11. O menino é filho da sua ex-mulher, que faleceu em 2013 vítima de câncer. Desde então, o homem cria o garoto.

No dia 20 de maio, Rodrigo postou um vídeo em que mostra a reação de Bruno ao lhe mostrar sua nova certidão de nascimento, com o sobrenome do agora legítimo pai.

“Hoje saiu a certidão da adoção. Foi o dia mais feliz da minha vida. Esperamos 9 anos por isso. Registrei pra ele nunca esquecer desse momento só meu e dele. Conseguimos, filho. Adotar é o maior amor. É amar e assumir um filho que nasceu pra mim. E não feito por mim. Te amo, filho, e não imagino minha vida sem você ao meu lado”, escreveu na legenda do Instagram.

Confira a postagem:

O registro comoveu quem acompanhou a revelação e viralizou nas redes sociais.

“Que lindo meu amigo! Que benção! Que esse amor seja eterno! Deus abençoe!”, “Ele vai ser um grande homem com alguém assim pra se espelhar. Parabéns, linda a atitude. Dá pra ver o tanto de amor entre vocês” e “Você é um grande homem! E seu filho é lindo!” foram algumas das mensagens deixadas por seguidores.

O encontro de almas

Rodrigo e Bruno vivem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O homem foi casado com Rejane Carneiro, com quem teve uma filha. Rejane teve outro relacionamento que gerou Bruno, mas menos de um ano depois de dar à luz, a mulher descobriu um câncer no útero que a levaria à morte três anos depois.

Rejane pediu para que Rodrigo - com quem manteve amizade - cuidasse do filho por conta do carinho que ele demonstrava pela criança. O pedido ocorreu no leito do hospital.

Rodrigo e Bruno já mantinham laços afetivos antes da morte de Rejane. Após o triste acontecimento, a relação dos dois apenas se estreitou.

