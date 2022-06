FORAGIDO: Procura-se homem que matou adolescente de 16 anos que o ajudou a empurrar carro em pane

Desde de 25 de maio, um homem acusado de matar uma adolescente de 16 anos é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com a jornalista Mariana Haun, do Jornal de Brasília, as autoridades buscam a ampla divulgação da imagem do criminoso visando efetuar a sua prisão o quanto antes.

O crime aconteceu após a vítima e outras pessoas reunidas decidirem voltar para as suas casas. O carro do acusado estava em pane e ele pediu para a jovem e seu amigo ajudarem a empurrá-lo.

Após um comentário sobre o veículo, a adolescente recebeu um golpe de faca na região do estômago e faleceu no local.

Antes de fugir, o criminoso ameaçou às testemunhas com a arma utilizada no crime, relatou o Mozilli da Silva, delegado responsável pela condução das investigações.

O homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pede a prisão preventiva do autor.

