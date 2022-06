Casa de menino trans é apedrejada depois que ele inspirou projeto sobre uso de nome social, na BA

A casa de um menino transgênero de 12 anos foi apedrejada quatro vezes, em um período de duas semanas, depois ele inspirou a criação de um projeto municipal sobre o uso de nome social nas escolas. O caso aconteceu na cidade de Poções, na Bahia, e a residência chegou a ter a energia elétrica desligada.

Conforme reportagem do site UOL, os ataques ao menino ocorreram enquanto os vereadores da cidade votam um projeto de lei que pretende instituir normas a serem seguidas no tratamento de alunos trans nas escolas. Além disso, áudios que circulam em redes sociais trazem um pastor do município se manifestando contra a medida e pedindo uma ação contra o projeto.

Um dos áudios obtidos pelo UOL mostram o pastor expondo a criança trans, citando-a nominalmente, e descrevendo o caso como “o da menina que não quer ser mulher, quer ser homem”. Além disso, ele chama o projeto de lei de “aberração”.

A mãe do menino trans contou que tudo começou depois que o filho passou a se queixar que era sempre chamado com pronomes femininos na escola onde estuda. Ela compareceu à unidade e pediu que passassem a chamá-lo pelo nome masculino que escolheu.

“Cheguei a visitar a escola para pedir que a resolução do MEC [Ministério da Educação], que trata desse assunto, fosse atendida. Segundo a lei, a escola teria um prazo de sete a 10 dias para acatar o uso do nome social. Mas se passaram 15 dias e não tive um retorno”, afirmou a mãe.

A resolução do MEC em questão foi homologada em janeiro de 2018 e autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Mesmo após os pedidos, a mãe contou que nada mudou. Então ela decidiu procurar ajuda da vereadora Larissa Laranjeira (PCdoB).

Assim, Larissa teve a ideia de criar o projeto de lei que regulamenta os nomes sociais de pessoas trans nas escolas, que ainda tramita na Câmara da cidade.

Ataques

A mãe do menino diz que depois da repercussão do caso, a casa em que moram foi apedrejada quatro vezes. Ela teme que a residência seja invadida e que a segurança física do filho seja ameaçada.

“Primeiro as pessoas passavam de madrugada espancando nossas portas e janelas, xingando meu filho de coisas horríveis, chamam ele de aberração. Teve um dia que cortaram o fornecimento de energia e deixaram um recado com um palavrão no relógio de luz”, relatou.

Ela afirma que procurou a Polícia Militar e lamentou os ataques: “A gente fica com medo. Não esperava que pessoas que se dizem cristãs fossem capazes de coisas horríveis. Se meu filho é diferente, é porque Deus quis que fosse assim. Um menino no corpo de uma menina. As pessoas têm que entender que a criança já nasce assim. Ela não quer trocar de sexo só porque quer. É algo mais profundo”, ressaltou.

O Ministério Público da Bahia destacou que pediu a Secretaria de Educação informações sobre as medidas que estão sendo adotadas para a proteção do adolescente e se já expediu alguma orientação às escolas quanto à adoção do nome social dos estudantes. Além disso, o órgão disse que apura se o pastor que aparece nos áudios falando sobre o projeto está incentivando a transfobia e o ódio ao adolescente.

A Secretaria de Educação da Bahia ainda não se pronunciou sobre o caso.

