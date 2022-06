Café fora do horário é punido com morte em empresa do Rio Grande do Sul

Um café fora do horário estipulado teria sido o motivo pelo qual o supervisor de uma empresa de São Leopoldo, na região Metropolitana de Porto Alegre matou um funcionário de 36 anos nesta segunda-feira, de acordo com a polícia.

Segundo o delegado que investiga o caso, o supervisor suspeito do crime havia estipulado horário para os funcionários tomarem café durante o dia, mas um dos funcionários, Marcelo Camilo, teria descumprido a regra, o que deu início à discussão.

As imagens das câmeras internas mostram o momento em que Camilo sai da sala do café, cambaleando e com a mão no peito. Ele foi levado ao Hospital Unimed de São Leopoldo com duas perfurações no coração feitas por objeto cortante e sofreu três paradas cardíacas antes de morrer.

O suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima e é considerado foragido. Ele e o funcionário morto já tinham se desentendido na semana anterior e horas antes do crime pelo mesmo motivo. De acordo com a polícia, no entanto, o supervisor não tinha apresentado comportamento violento antes desta segunda-feira, mas já tinha um registro na polícia por ameaça.

O suspeito do crime é considerado foragido pela polícia e teria fugido do local caminhando. O homem, que não teve sua identidade revelada, tinha no histórico policial um registro de ocorrência por ameaça.

A empresa soltou um comunicado lamentando a morte do funcionário e se solidarizando com a família. A empresa disse também que está prestando toda a assistência à família e colaborando com a polícia em tudo que for necessário para elucidar o caso.

