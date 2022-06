Aluguéis residenciais sobem 0,59% em maio deste ano

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou alta de 0,59% em maio deste ano. A taxa é inferior ao 0,82% observado no mês anterior.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice acumula variação de 8,83% em 12 meses, a maior taxa desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.

Em maio, a única cidade a apresentar queda na variação média do aluguel residencial foi São Paulo (-0,26%). No mês anterior, a capital paulista havia tido inflação de 1,27%.

As outras três cidades apresentaram inflação em maio e taxas mais altas do que as observadas no mês anterior: Rio de Janeiro (1,31% em maio ante uma taxa de 0,31% no mês anterior), Belo Horizonte (1,97% em maio ante -0,07% em abril) e Porto Alegre (0,87% em maio ante 0,82% em abril).

Na variação anual, três das quatro cidades tiveram alta na taxa de inflação de abril para maio: Rio de Janeiro (de 8,70% para 10,33%), Belo Horizonte (de 14,87% para 15,96%) e Porto Alegre (de 7,17% para 8,06%). Em São Paulo, a taxa caiu de 6,54% para 6,49%.

LEIA TAMBÉM: Café fora do horário é punido com morte em empresa do Rio Grande do Sul

PLANOS MÉDICOS

O número de planos de assistência médica em abril subiram 3,18% em abril deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2021, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso representa um crescimento de 1.520.778 beneficiários no período. No comparativo com o mês anterior, o crescimento foi 204.060 usuários.

Nos planos exclusivamente odontológicos, houve um acréscimo de 2.368.884 beneficiários em um ano, o que significou crescimento de 8,75% no período. Entre março e abril deste ano, o total de beneficiários aumentou 217.754 usuários.

Segundo a ANS, em abril de 2022, os planos de assistência médica, totalizam 49.395.520 beneficiário, enquanto os usuários de planos exclusivamente odontológicos somaram 29.433.793.