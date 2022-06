Valladolid sobe para 1ª divisão do Espanhol e Ronaldo cumpre promessa de percorrer o Caminho de Santiago

O ex-atacante brasileiro Ronaldo começou no último domingo a cumprir a promesas que fez se seu clube, o Valladolid, subisse para a primeira divisão do Campeonato Espanhol: percorrer 450 km de bicicleta pelo caminho de Santiago da Compostela.

Ronaldo adquiriu 51% do Valladolid em 2018 e é presidente do clube na Espanha. Embora não tenha ganho a segunda divisão, terminou o campeonato em segundo lugar e conquistou o retorno a La Liga, um ano após o rebaixamento.

No domingo, o ex-atleta subiu em uma bicicleta elétrica e começou a viagem, saindo do estádio José Zorilla de Valladolid.

“Vai ser muito bonito. Sei que vou sofrer fisicamente, mas será uma experiência inesquecível”, disse Ronaldo momentos antes da partida.

Mas quem pensa que Ronaldo fará um percurso solitário de autoconhecimento, como é comum entre os peregrinos que percorrem as rodas do Caminho de Santiago, pode tirar o cavalinho da chuva. O ex-atacante viajará acompanhado de sua mulher e de ‘profissionais especializados’, que deverão lhe dar suporte logístico e de saúde.

QUANTOS KMS TEM O CAMINHO DE SANTIAGO?

Os Caminhos de Santiago são rotas percorridas por peregrinos desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujos restos estão enterrados na catedral de Santiago de Compostela, no norte da Espanha.

A rota mais popular é o Caminho francês, que parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e percorre 800 km até a cidade de Compostela.

A peregrinação geralmente é feita a pé, mas pode ser feita também de bicicleta, a cavalo ou mesmo em lombo de burro.

Anualmente, milhares de turistas e religiosos invadem as rotas em peregrinação, pois o local tornou-se um itinerário espiritual e cultural. Foi declarado Patrimônio da Humanidade na Espanha (em 1993) e na França (em 1998).