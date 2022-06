Torcedores apontam ‘ranço’ de Galvão Bueno sobre Neymar em jogo e assunto repercute na web

Torcedores repercutiram nas redes sociais a narração de Galvão Bueno na vitória da seleção brasileira contra o Japão, na manhã desta segunda-feira (6). Muitos internautas disseram que ele deixou claro um “ranço” pelo jogador Neymar, mesmo depois que ele marcou o único gol da partida (veja repercussão na web abaixo).

“O torcedor brasileiro não aguenta mais ouvir o Galvão com todo esse ranço pelo Neymar, seja profissional”, disse um internauta. “Galvão critica absolutamente tudo o que Neymar faz”, opinou outra. “Ele não consegue, nem faz mais questão de disfarçar o ranço dele pelo Neymar”, destacou outra postagem.

Segundo o relato dos torcedores, ao longo da partida, o narrador fez vários comentários alfinetando o camisa 10. “Enfeitou demais. Jogar mais simples às vezes é mais fácil”, disse o narrador após o jogador perder a bola em um lance no segundo tempo.

“Nem sou tão fã do Neymar, mas o Galvão está numa perseguição absurda com o cara”, disse outro internauta. “Se Galvão continuar narrando os jogos com essa birra com o Neymar, o clima de Copa do Mundo acaba no primeiro jogo”, ressaltou mais uma postagem.

Durante a transmissão nesta manhã, Galvão também criticou o técnico Tite por não ter colocado Danilo, meio-campista do Palmeiras, durante o confronto contra o Japão.

“Fez as substituições, e o Danilo não vai jogar. Podia ter deixado o moleque jogar um pouco. Devia ter jogado, é uma estrela do futebol brasileiro. Tite, nessa você foi mal”, disse o narrador.

Veja abaixo a repercussão sobre o ‘ranço’ de Galvão sobre Neymar:

Galvão Bueno não consegue e nem faz mais questão de disfarçar o ranço dele pelo Neymar #BRAxJAP pic.twitter.com/7mApPiUqwc — DiGamer80 (@digamer80) June 6, 2022

o torcedor brasileiro não aguenta mais ouvir o galvão bueno com todo esse ranço dele pelo neymar, só pare galvão, seja profissional! #BRAxJAP pic.twitter.com/Nj78gjwa15 — lê | 📖 a caminho do altar (@letgoms) June 6, 2022

🇧🇷TÁ CHATO! O Galvão Bueno passou o jogo todo cornetando e querendo ensinar o Neymar a jogar bola. Quem não acompanha futebol vai cair nessa pilha que é colocada em cima do jogador. Muitas vezes o Caio Ribeiro intermediou e defendeu o craque brasileiro… totalmente desnecessário! pic.twitter.com/1dljTmXJnA — futebolrelevante (@futrelevante) June 6, 2022

O que o Galvão Bueno tá pegando no pé do Neymar não tá no gibi, ele fica a transmissão toda injetando discórdia contra o Neymar — JASON SILVA (@JASONSI96673092) June 6, 2022

a língua do galvao bueno ta igual chicote pra falar do neymar pic.twitter.com/tesuceREM7 — mari. (@eumarianans) June 6, 2022

Eu sou da época em que o Galvão Bueno era APAIXONADO no Neymar, hoje eu ouço o Galvão criticando ele por TUDO. — DJ Negão (@djnegao_) June 6, 2022

Meu amigo, nem sou tão fã do Neymar, mas o Galvão tá numa perseguição absurda com o cara. — Messão (@Messi_o_et) June 6, 2022