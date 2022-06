São Paulo tem primeiro caso suspeito da varíola dos macacos

Sete casos estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde com suspeita de Varíola dos macacos em todo país, um deles notificado no estado de São Paulo.

Até o momento, o Ministério da Saúde não confirmou nenhum caso no Brasil. Os casos investigados são em Rondônia (2), Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e agora, São Paulo.

Por decisão do governo, a varíola dos maçados passou a ter notificação compulsória, ou seja, os profissionais de saúde de todo país são obrigados a reportar para as secretarias estaduais de saúde e ao Ministério da Saúde qualquer caso suspeito da doença.

Já foram confirmados 839 casos em 28 países, fora a África, segundo boletim atualizado no último sábado. Entre os países mais afetados, estão Reino Unido, com 225 casos, Espanha, com 149 casos e Portugal, com 143.

COMO PEGA A VARIOLA DOS MACAcOS?

A doença é transmitida principalmente por fluidos corporais, gotículas respiratórios e contato com doente ou material contaminado, por isso os especialistas orientam a todos para continuar usando máscara de proteção e lavando as mãos constantemente.

A doença pode ser contagiosa até que as cascas das feridas formadas pelas erupções cutâneas caiam, ou seja, as cascas contém o vírus.

E OS SINTOMAS, QUAIS SÃO?

Os sintomas mais comuns são febre, fadiga, dor de cabeça, dores musculares e as erupções cutâneas (vesículas), que aparecem inicialmente na face e depois se espalham para todo o corpo. As vesículas podem coçar bastante e se tornarem doloridas.

QUAL E O TRATAMENTO?

A doença tende a ser leve e geralmente os pacientes se recuperam após algumas semanas com repouso e remédio para controlar a febre, a dor e a coceira.