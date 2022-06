Motoristas suspendem greve de ônibus marcada para esta segunda-feira em SP

Motoristas e cobradores decidiram suspender a greve de ônibus em São Paulo que tinha sido anunciada para esta segunda-feira (6). De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), a medida ocorreu após uma audiência entre representantes da entidade, SPUrbanuss e SPTrans, intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na última sexta-feira (3).

Na reunião foi acordado que as negociações salariais continuam até terça-feira (7) e que uma nova audiência será realizada no TRT para apresentação do que foi acordado entre as partes.

O presidente do Sindmotoristas em exercício, Valmir Santana da Paz, mais conhecido como Sorriso, explicou que, por enquanto, o estado de greve continua até o fim das negociações.

“O Sindmotoristas preza pelo diálogo e bom senso. Nos preocupamos e não temos o menor interesse de prejudicar a população de São Paulo, mas também não podemos deixar de defender os interesses da categoria. Se as negociações não avançarem a greve vai acontecer”, declarou ele.

Conforme a entidade, o sindicato patronal, que SPUrbanuss, propôs um reajuste salarial de 10%, o que está abaixo dos 12,47% pedido pela categoria. Assim sendo, ainda não houve o acordo final.

Já a SPTrans destacou, em nota, que aguarda o andamento das negociações e ressaltou que “continuará acompanhando as negociações trabalhistas entre os operadores de ônibus e as empresas concessionárias e espera que haja entendimento entre as partes, para que a população de São Paulo não seja prejudicada.”

Veja abaixo todas as reivindicações dos motoristas: