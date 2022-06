Dupla é detida ao furtar banheiro químico para usar como ‘motel’, na Praia Grande

Dois homens foram detidos após furtarem um banheiro químico que estava em uma avenida na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Conforme a Guarda Civil Municipal (GCM), um deles revelou que usaria o equipamento como “motel”, já que queria ter um espaço reservado para fazer sexo com a companheira.

O crime ocorreu na última quinta-feira (2) na Avenida Ayrton Senna, no bairro Xixová. Uma equipe do Centro Integrado de Comando e Operações Especiais (Cicoe), que analisa as imagens das câmeras de monitoramento da cidade, perceberam o momento em que a dupla colocou o banheiro químico em cima de uma carretinha e deixou o local.

A GCM foi acionada e encontrou os homens em deslocamento na direção da Ponte Pênsil, sentido São Vicente. Ao serem abordados, eles confessaram que pegaram o banheiro químico e um deles disse que pretendia usar o equipamento para ter mais privacidade e poder fazer sexo com a namorada.

A dupla foi, então, levada para a Central de Polícia Judiciária, no bairro Ocian. O delegado colheu depoimento de ambos e eles acabaram indiciados por furto qualificado.

O representante da empresa proprietária do banheiro químico também compareceu à delegacia e prestou queixa de furto contra os homens.

A dupla permanecia detida até a tarde da última sexta-feira (3). A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e aguarda retorno para saber se os homens vão responder ao crime em liberdade.

