Desaparecimento de Gabrielly Schneider completa três anos sem respostas

Em 30 de maio de 2019 Gabrielly Schneider, de 17 anos na época, desapareceu em Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Três anos depois, a adolescente gaúcha continua desperecida e sua família sem respostas.

Como detalhou o Diário Gaucho, a mãe da adolescente, Vânia do Nascimento Schneider, de 36 anos, acredita que a filha foi morta pelo ex-namorado.

“Ela me mandou mensagens de madrugada, áudios pedindo socorro. Mas não disse o que estava acontecendo. Eu só vi depois, quando era tarde demais. Eu sei que fizeram algo com ela. Eu só queria encontrar o corpo dela, dar um enterro digno para minha filha. A gente segue sem nenhuma resposta”, desabafou.

No primeiro ano de desaparecimento, Vania rodava pela cidade conversando com moradores e espalhando cartazes, mas que não obteve nenhuma informação.

Vânia relata que em 27 de maio de 2019, a adolescente saiu de casa a pedido do companheiro com quem vivia na época e se abrigou no apartamento de um amigo dele. Três dias depois, ela saiu do local e nunca mais foi vista.

“Ela me disse que o ex-namorado estava ameaçando ela, que não queria que ela ficasse ali. Eu estava para ir lá trazer ela de volta, mas só cheguei no dia seguinte. No dia 30 ela sumiu, nunca mais foi vista”, contou.

O caso atualmente é investigado como feminicídio e a casa do amigo do ex-namorado que abrigou Gabrielly passou por perícia, mas não foram encontrados vestígios de sangue.