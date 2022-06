Com covid-19, Lula interrompe agenda da pré-campanha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi obrigado a cancelar a agenda da pré-campanha nos próximos dias e deverá ficar em isolamento por ordens médicas. Ele e sua mulher, Janja, testaram positivo para covid-19.

A informação foi confirmada no Twitter oficial do candidato petista neste domingo, que afirma ainda que o ex-presidente segue assintomático e sua mulher tem apenas sintomas leves.

“O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias #equipeLula”, diz a mensagem do perfil do candidato.

A mensagem é acompanhada do boletim médico do Dr. Roberto Kalil Filho. “O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para COVID-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias”, diz o boletim.

Janja é o apelido da socióloga Rosângela Silva. Ela e Lula se casaram no último dia 18 de maio em uma cerimônia para 150 convidados realizada na sul de São Paulo.

SEGUNDA VEZ

Essa é a segunda vez que o ex-presidente pega covid-19. A primeira foi em fevereiro de 2021, quando voltou de uma viagem a Cuba. Os exames feitos à época mostraram lesões no pulmão de Lula, compatíveis com “broncopneumonia associada à COVID-19″, segundo comunicado oficial de sua assessoria. Ele precisou ser internado para tratamento.

Agenda cancelada

O diagnóstico positivo de Lula o obrigou a cancelas suas atividades nesta segunda e terça-feira. Hoje ele participaria de um encontro para lançar o projeto “Quilombo nos parlamentos”, cujo objetivo é impulsionar pré-candidaturas de pessoas ligadas à causa negra e na terça-feira participaria de um evento com representantes do setor energético para discutir a privatização da Eletrobras.