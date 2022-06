Senac oferece mais de 13 mil vagas em cursos técnicos gratuitos à distância; saiba como concorrer

O Senac está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos à distância. São oferecidas 13.731 vagas para seis áreas: Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Logística, Técnico em Secretariado, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Qualidade. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 6 de junho.

As aulas do Programa Senac Gratuidade estão previstas para começar no dia 20 de junho. Os cursos serão ofertados na modalidade de educação a distância, sem encontros presenciais. Toda aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e desafios dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Entre os requisitos para acesso aos cursos estão idade mínima de 17 anos para o curso Técnico em Secretariado e 16 anos para as demais áreas; estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio; ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado e apresentar baixa renda (não superior dois salários-mínimos federais por mês, per capita) devidamente comprovada mediante autodeclaração do aluno.

O Senac destaca que, após a inscrição, não será possível trocar de curso. Assim sendo, os candidatos que se inscreverem em um polo diferente do estado onde residem devem estar cientes sobre a necessidade de deslocamento até a escola para a entrega dos documentos obrigatórios até o final do curso.

O resultado da seleção, conforme classificação, será divulgado no site Portal EAD até o próximo dia 6.

Senac Gratuidade

O Programa Senac Gratuidade é resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6633, de 5 de novembro de 2008, com o objetivo de oferecer ensino de qualidade e futuras oportunidades de emprego.

A ação, que já capacitou mais de 20 mil jovens por ano, compreende a oferta de cursos a custo zero para pessoas cuja renda familiar per capita mensal não ultrapasse dois salários-mínimos federal.