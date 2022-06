Abertas inscrições para curso de empreendedorismo feminino; mulheres trans e de baixa renda não pagam

O empreendedorismo feminino é uma realidade crescente. De acordo com um estudo do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com base em dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, as mulheres têm participação de 34% no mundo dos negócios. Para quem busca ingressar e se aperfeiçoar neste universo, estão abertas as inscrições para o curso “Mulheres Aceleradas”, lançado por Larissa DeLucca, CEO da agência de marketing Negócios Acelerados. O prazo vai até o dia 10 de junho.

Podem participar mulheres que já empreendem ou desejam começar a empreender. O valor do curso é R$ 998 e pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 99,60. Alguns grupos, porém, podem garantir gratuidade - mulheres em situação de violência doméstica, mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social e mulheres transexuais em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao benefício, as interessadas devem acessar o perfil do projeto no Instagram e contar suas história.

O que esperar do curso

As aulas onlines irão fornecer subsídios técnicos para que as alunas aprendam a estudar sobre o mercado da forma correta. “Nós iremos ensiná-las como fazer uma estratégia comercial, levá-las a conhecer o funcionamento das redes sociais, a gravar vídeos que engajam, saber escolher influenciadores para divulgar os produtos e serviços e conhecer passo a passo para legalizar o negócio. Também vamos dar orientações sobre organização empresarial, contabilidade, critérios para contratação e finanças empresariais”, explica Larissa.

A turma terá 100 alunas, e o curso irá liberar módulos durante quatro semanas. Além disso, acontecerão encontros online semanais para tirar dúvidas. As alunas serão acompanhadas por uma equipe de suporte e as que preencherem os requisitos para se tornarem “top aceleradas” vão ganhar uma mentoria comigo sem custo algum. Os encontros dessa mentoria acontecerão na quinta e sexta semana do curso, e as alunas mentoradas também vão participar de um sorteio de um iPhone 13, para facilitar a produção de conteúdo para a sua empresa.

Se interessou? Acesse o link aqui e se inscreva.