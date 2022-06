Prefeitura de SP abre 40 vagas em curso gratuito de docinhos de festa ministrado pelo Senac

A Fundação Paulistana está com inscrições abertas para o curso gratuito de docinhos de festa clássicos. Ministradas por professores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), as aulas são voltadas a pessoas a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

O curso integra o Programa Cozinha Escola e é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, da Prefeitura de São Paulo. Nele, os participantes irão aprender a fazer diferentes tipos de docinhos de festa desde os mais tradicionais como brigadeiro, beijinho e bicho de pé a elaborados fondados, caramelados e doces a base de gema.

Ao todo, são 40 vagas, sendo 20 em cada curso. A qualificação terá início no dia 20 de junho, das 13h30 às 17h30 e será realizada nas zonas Norte e Leste da capital. Ao final, os alunos que cumprirem 75% da carga horária receberão um certificado.

Além das aulas práticas, os alunos recebem 6 horas de conteúdo sobre inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Como complemento à formação, os alunos também recebem uma orientação para fazer um curso on-line sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com certificado validado pela Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), responsável pela vigilância sanitária na cidade de São Paulo.

Os interessados deverão comparecer aos locais das aulas para fazer a inscrição (confira os endereços abaixo).

Curso gratuito ensina a fazer docinhos de festa clássicos Crédito: Nestlé

Programa Cozinha Escola

O Programa Cozinha Escola tem a finalidade de promover qualificação profissional gratuita em curto prazo, por meio de cursos, oficinas e workshops. O objetivo é atender às demandas do mercado de trabalho, com foco no desenvolvimento de produtos e de técnicas culinárias, proporcionando rápido o acesso ao mercado, com geração de renda e empreendedorismo.

“A Fundação Paulistana sempre busca pela qualidade dos cursos, que permitam acesso rápido ao emprego e geração de renda. Nosso objetivo é levar cursos gratuitos a quem precisa, e assim reduzir as desigualdades sociais”, ressalta a diretora geral da Fundação Paulistana, Maria Eugenia Ruiz Gumiel.

Serviço:

Curso de Docinhos Clássicos - Zona Norte

Vagas: 20

Local: CEU Pêra Marmelo

Endereço: Rua Pêra-Marmelo, 226 - Jardim Santa Lucrecia

Inscrições: No local

Horário: 13h30 às 17h30

Requisito: a partir de 16 anos e ensino fundamental completo

Início das aulas: 20 de junho

Conclusão: 28 de junho

Curso de Docinhos Clássicos - Zona Leste