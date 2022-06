Parceria oferece curso gratuito de programação para mulheres

O mercado de tecnologia ainda é majoritariamente dominado por homens. De acordo com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a participação feminina em TI é de apenas 20%. Já o programa YouthSpark, da Microsoft, aponta que só 25% das vagas no País são ocupadas por elas. Para ajudar na busca pela equidade no setor, a Kenzie, escola de programação com metodologia do Vale do Silício, e a Brazilians in Tech (BiT), organização que apoia mulheres brasileiras na área de tecnologia, se reuniram para capacitar mulheres com o curso gratuito de introdução à programação “Mulheres em Tech”.

As inscrições estão abertas até quarta-feira (8) para todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e podem ser feitas através do site do projeto. As aulas acontecem entre os dias 6 e 10 de junho, ao vivo, no canal do YouTube da Kenzie, às 19h.

O programa vai abordar o mercado da programação, o básico sobre como usar as suas principais linguagens (HTML, CSS e JavaScript) e dará a oportunidade às alunas de montarem projetos profissionais do zero.

Para completar, contará também com um módulo extra de Soft Skills, painel sobre Carreiras em Tech e workshop de LinkedIn e Storytelling pessoal.

Sobram vagas no setor de tecnologia

Segundo o estudo “Demanda de Talentos em TIC e Estratégia STCEM”, publicado recentemente pela Brasscom, o Brasil forma por ano, em média, 53 mil pessoas com perfil tecnológico. Até 2025, a expectativa é que o setor demande 797 mil novos talentos.

Com o número de formados aquém da demanda, a projeção é de um déficit anual de 106 mil profissionais de TI – 530 mil em cinco anos.

Serviço:

Curso: Mulheres em Tech

Inscrições: até 8 de junho

Duração: 6 a 10 de junho

As inscrições devem ser realizadas no site do projeto.