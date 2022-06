Ministério da Saúde libera 4ª dose da vacina contra covid-19 para pessoas com mais de 50 anos

Saúde libera 4ª dose para pessoas com mais de 50 anos e profissionais da saúde Divulgação/PMC

O Ministério da Saúde autorizou neste sábado (4) a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 50 anos e trabalhadores da saúde de todas as idades.

A iniciativa já havia sido anunciada na quinta-feira passada (2) pelo ministro Marcelo Queiroga. Hoje, porém, a Pasta tornou a decisão oficial e a anunciou por meio de nota técnica.

Até então, o Ministério da Saúde só recomendava a 4ª dose para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos.

Segundo a nota, apesar de haver poucos dados sobre a o benefício de mais uma dose de reforço, o aumento nos casos de covid justifica a estratégia.

O Ministério da Saúde diz ainda que poderão ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independentemente das doses aplicadas anteriormente.

Vacinação em São Paulo

O governo do Estado de São Paulo anunciou que vai começar na segunda-feira (6) a aplicar a 4ª dose da vacina de covid-19 para pessoas com mais de 50 anos e a todos os profissionais da saúde. A nova dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses da terceira dose.

“A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizará novos lotes de vacina no início da semana, conforme solicitação dos municípios e também de acordo com o envio de mais imunizantes por parte do Ministério da Saúde”, informou o Estado.

Campanha de multivacinação

Neste final de semana, a capital paulista realiza uma campanha de multivacinação. Além das vacinas contra a gripe e a covid-19, estão disponíveis os imunizantes tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Os locais de aplicação podem ser encontrados no portal Busca Saúde, da Prefeitura.

